Generationsübergreifendes Tanztraining

Wie können Menschen allen Alters gemeinsam in Bewegung kommen und sich gegenseitig inspirieren, überraschen, anstecken und herausfordern? Wie kann ein Miteinander aussehen, bei dem Alter, Voraussetzungen, Prägungen und Interessen in den Hintergrund rücken, zugunsten einer gemeinsamen Erfahrung?

Die Choreografin und Tanzvermittlerin Lina Höhne lädt auch in dieser Spielzeit zu einem offenen und inklusiven Tanzangebot ein. Alle Menschen ab acht Jahren, die ein Interesse an Tanz, Bewegung, künstlerischem Ausdruck und Musik haben, sind herzlich willkommen.

Über angeleitete Übungen und Improvisationsaufgaben aus dem zeitgenössischen Tanz und der Kontaktimprovisation wird der Rahmen für einen gemeinsamen kreativen Prozess geschaffen.

Es ist keine Vorerfahrung nötig und ein Einstieg ist zu jedem Termin möglich. Gerne können sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern anmelden.

Bitte bequeme Kleidung mitbringen, wir tanzen barfuß.