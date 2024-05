13.09.2024 – 03.11.2024

GENERATIONS – REIFE LEISTUNG

Regie: Ralph Sun

Zum Haare raufen, zum Schmunzeln und außerdem das normalste auf der Welt: Der Konflikt der Generationen. Die einen sind noch grün hinter den Ohren, die anderen schon altes Eisen. Explosionsgefahr!

"Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst ...", „Du bist so peinlich!“ Wenn im Friedrichsbau Varieté die Generationen aufeinandertreffen ist der ganz normale Wahnsinn vorprogrammiert, da hilft auch chillen nicht, oder doch?

Die einen wollen nichts mehr, die anderen können nichts mehr - und früher war sowieso alles besser. Alles nur Vorurteile? Zeit, die Work-Life-Balance wieder herzustellen! Denn eines verbindet die „alten Hasen“ und die Newcomer auf der Bühne allesamt: Die Begeisterung für außergewöhnliche Artistik, abgefahrene Akrobatik und jede Menge schräger Comedy!

CREDITS:

Regie: Ralph Sun // Lichtdesign: Torsten Schulz // Sounddesign: Rainer Lolk // Bühnenbau: Werner Fritzsche

VORSTELLUNGEN:

Do - Sa um 20 Uhr, So um 18 Uhr

EINTRITT inkl. Garderobe:

Do, So*: Premium: 60 € | PK1: 49 € | PK2: 44 € | PK3: 39 €

Fr, Sa: Premium: 65 € | PK1: 54 € | PK2: 49 € | PK3: 44 €

YOUNGSTER TICKET: 22 € (Eintritt bis zum Alter von 27 Jahren)

Family-and-Friends-Special: 36 € (immer donnerstags*, ab 4 Personen)

