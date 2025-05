Genießen mit Ausblick: Spaziergang zur Weinprobe am Wengerthäusle

Winzersekt und 6er-Weinprobe von jungen Vertretern unserer „regionalen Helden“.

An diesem Tag möchten wir die Reblandschaft, die traditionellen Wengerthäusle, den Ausblick auf die Stadt und den Wein gemeinsam genießen. Wir starten am Weingut mit einem Sekt und spazieren gemeinsam durch die Reben an den Generationegarten. Auf der Terrasse des Wengertshäusles werden wir sechs Weine gemeinsam verkosten und in entspannter Atmosphäre die Aussicht genießen. Anmeldung erforderlich.