Genna und Jesse, ein ganz besonderes Musikerpaar aus Amerika, zeichnen sich durch eine einzigartige Alchemie aus, die aus der schrulligen Chemie, den komplizierten Gesangsharmonien und dem leidenschaftlichen Geschichtenerzählen entsteht, die ihr Songwriting und ihre lebhaften Auftritte prägen. Folk, Blue-Eyed Soul, Jazz, Blues, Torch Song und populäre Musik aus den 60er und 70er Jahren beeinflussen ihren Musikstil. Die beiden setzen sich über die Konventionen der Musikindustrie hinweg und machen einfach das, was sich gut anfühlt.

Inspiriert von ihrem romantischen Nomadenleben lassen sich Genna & Jesse am besten als moderne Troubadoure beschreiben, die den Zuhörern mit etwas Frischem, Wahrem und wirklich Unabhängigem Einblicke in ihre immer in Bewegung befindliche Welt geben. Derzeit sind sie auf internationaler Tournee um ihr neuestes Album “Say OK” zu promoten. Ihre Tournee, die sie in Clubs, bei Hauskonzerten, in Restaurants, Cafés und auf Festivals führt, wird mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck durchgeführt.