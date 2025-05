× Erweitern Foto: Stadt Eberbach

In diesem Jahr feiert die Volksbank Neckartal ihr 160-jähriges Bestehen und gleichzeitig findet das Baden-Württembergische sowie das Internationale Jahr der Genossenschaften statt. Damit wird die Bedeutung der genossenschaftlichen Idee besonders gewürdigt. Diese außergewöhnlichen Ereignisse werden gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden sowie den Bürgerinnen und Bürgern aus Eberbach und der Region beim Genossenschaftstag und der Geno-Night am 5. Juli in Eberbach am Neckarlauer gebührend gefeiert. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren zahlreiche Genossenschaften ihre Angebote. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Tanz und Zauberei für Jung und Alt – alles in sommerlicher Atmosphäre mit Strandfeeling am Neckar.