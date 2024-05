Seit kurzem hat Weber sich dem Ziel verschrieben, ein vollkommener Gentleman zu werden. Schließlich erfordert seine Lebensphase eine gewisse Ernsthaftigkeit. Doch trotz seiner Bemühungen gelingt es ihm nicht immer, ein perfekter Gentleman zu sein.

James hingegen, wurde als Halbschotte schon als Gentleman geboren. Es liegt ihm im Blut. James steht aber mehr für Natürlichkeit und findet Webers Etikette-Bestrebungen gar nicht prickelnd.

Weber gibt sein Wissen und seine Erfahrungen gerne an das Publikum und an James weiter. Er teilt wertvolle Tipps, wie man selbst zum Gentleman werden kann und an was eine Frau zuhause ihren wahren Gentleman erkennt.

Trotz seiner Bestrebungen will der zottelige Höhlenmenschen bei Weber immer noch raus. Als freiheitsliebender Musiker unterstützt ihn James dabei, diese authentische Seite weiter existieren zu lassen. Die Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Etikette und Höhlenmensch sorgt für turbulente und schräge Momente. Und was will die Frauenwelt eigentlich? Lieber Lack und Pomade oder doch eher Typ „Seggel“? Am Ende zählt was drunter ist.

Die Zuschauer erwartet ein Abend voller mitreißender Musik, herzhaftem Lachen und inspirierenden Nachdenk-Momenten. Die eingängigen Lieder laden zum Mitsingen und Zuhören ein, während Thomas Weber und James Geier mit ihrer prallen Bühnenpräsenz für beste Unterhaltung sorgen. Und natürlich ist die perfekte Verpflegung für das rundum gelungene Erlebnis ebenfalls mit an Bord.

In Gentleman´s Guide, ihrem mittlerweile vierten Abendprogramm, ist die Welt von Thomas Weber und James Geier wie immer begleitet von einem Hauch wilder Ursprünglichkeit und einer Prise unwiderstehlichem Charme. Eine einzigartige Mischung aus mitreißender Unterhaltung, wundervoller Musik und totalem Quatsch, die noch lange in Erinnerung bleibt.