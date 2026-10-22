Gentleman – Gratitude Tour 2026

Nach einer Ruhephase, in der er den Wert der kleinen Dinge – Familie, Zeit, Achtsamkeit – neu entdeckt hat, kehrt GENTLEMAN mit frischer Energie und einem tieferen Bewusstsein für das Wesentliche zurück. Am 14. November bringt der deutsche Reggae-Künstler sein neues Album “Gratitude” mit nach Stuttgart in die Wagenhallen.

Begleitet von seiner erfahrenen Band, verbindet GENTLEMAN traditionelle Reggae-Roots mit globalen Einflüssen und einer authentischen, persönlichen Tiefe: „Ich habe beschlossen, nur noch Dinge zu machen auf die ich Bock habe“, sagt der international gefeierte Reggae-Artist – und genau so hört sich sein kommendes Album an: Frei, organisch und getragen von Dankbarkeit. Als einziger europäischer Reggae-Exportschlager schreibt der Kölner Künstler seit dreißig Jahren Musikgeschichte. Durch Kollaborationen mit u.a. Sean Paul, Pink oder Shaggy ist GENTLEMAN seit Jahrzehnten ein weltweit anerkannter Star des Genres. Die Tour begleitet sein nächstes Studioalbum „Gratitude“, das auf Mallorca, Jamaika und in Miami entstanden ist und eine Rückkehr zur Essenz seines Sounds markiert – wer dieses Stück Reggae-History live erleben möchte, sollte sich die kommenden Shows auf keinen Fall entgehen lassen!