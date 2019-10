„Genuss aus der Region“ wird in dieser neuen Reihe nicht nur eine leere Floskel sein. Echte Handarbeit, voller Genuss und ehrliche Qualität aus der Heimat! In jedem Semester zeigt Ihnen diese Kursreihe, was Ihnen Ihre Region zu bieten hat. Lernen Sie die Menschen und ihre Produkte PERSÖNLICH kennen – ganz entspannt bei einem gemeinsamen Kochabend.

Lernen Sie heute eine regionale Metzgerei aus Kayh kennen, die durch Qualität überzeugt. Bereits zum vierten Mal kürte die Zeitschrift „Der Feinschmecker“ diese Metzgerei zu den besten Metzgereien Deutschlands und auch das „Gourmet“- Journal berichtete über die Qualitätsware. Eigene Schlachtung, gelebte Tradition und Leidenschaft!

Das Menü des Abends:

-Inspiration vom „Siedestückle“

Zickiges Rindsvögele | Sülzender Kubus | warmes Kräuter-Öl | malloquinische Kren-Creme | Pinien-Parmesan-Hippe

-Feigen-Portwein-Osso-buco | Rosmarin-Schwarzwurzel-Spieß | Ricotta-Pinien-CousCous im Wirsingblatt

-Gebrannte Williams-Creme | Florentiner Spitzen

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.