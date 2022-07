Am Sonntag, 7. August 2022 ist es von 10.00-14.00 Uhr wieder so weit. Drei landwirtschaftliche Betriebe laden zu einem genussvollen Buffett auf ihren Hof.

Nachdem der erste Hunger mit einem üppigen Frühstücks-Brunch gestillt ist, erfahren die Besucher*innen bei einer Hofführung alles, was sie über die moderne Landwirtschaft wissen wollen: Wie werden die Tiere gehalten, warum trägt Bio zur Biodiversität bei, wie werden die hofeigenen Produkte produziert, was ist eine Solawi, und wie trägt die kleinbäuerliche Landwirtschaft zur Pflege unserer Kulturlandschaft bei? All diese spannenden Infos können zusammen mit den Einblicken in einen landwirtschaftlichen Betrieb bei dem anschließenden Mittagsbuffet verdaut werden.

Die angebotenen Spezialitäten stammen nahezu ausschließlich von den Betrieben selbst: Hausmacher Wurst, Gemüse aus eigenem Anbau, selbstgebackenes Brot, eingekochte Fruchtaufstriche, Nudeln aus der eigenen Nudelstube, Eier frisch vom Hof und vieles, vieles mehr. Die Besucher*innen können so sinnlich erfahren, welcher Gaumenschmaus qualitätvolle, regionale Produkte sind.

Auch die Kleinsten werden mit unterschiedlichen Angeboten wie einer Strohhüpfburg oder einem Spielplatz gut unterhalten, während die Erwachsenen in geselliger Runde schlemmen.

2022 nehmen der Heimentaler Biohof Kunzmann in Schefflenz, Hof und Nudelstube Bender in Elztal-Auerbach und der Biobetrieb Hofgut Robern in Fahrenbach-Robern teil.

Weitere Infos unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/brunch-auf-dem-bauernhof. Eine Anmeldung bei den teilnehmenden Höfen bis spätestens zum 1. August 2022 ist Vorraussetzung. Denn die Platzzahl ist begrenzt.

Der Brunch auf dem Bauernhof ist ein landesweites Projekt. Im Naturpark Neckartal-Odenwald wird es gefördert durch Europäische Union, das Land Baden-Württemberg und die Lotterie Glücksspirale.