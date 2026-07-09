Genuss-Rundfahrt durch den Landkreis Göppingen

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EWS Arena Göppingen Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen

Genuss & Große Geschichte in traumhafter Natur erleben!

Erleben Sie eine genussvolle Busrundfahrt durch den Landkreis Göppingen. Entlang malerischer Strecken erwarten Sie beeindruckende Ausblicke, geschichtliche Highlights und regionale Köstlichkeiten. Eine Gästeführerin unterhält Sie mit

spannenden Geschichten über Land und Leute. Steigen Sie ein und genießen Sie diesen sommerlichen Tag!

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Allmendinger Reisen Göppingen und der Schwäbischen Landpartie statt.  

Info

EWS Arena Göppingen
EWS Arena Göppingen Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen
Freizeit & Erholung
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