Bei den „Genuss-Ver-Führungen“ durch Reutlingen gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die schwäbische Kulinarik. An vier Genussstationen erleben Sie 120 Minuten lang regionale Spezialitäten bei den Genussbotschaftern und erfahren mehr über deren Produkte und Philosophie.

Die Genuss-Ver-Führung ist zurück!

An vier Stationen erleben Teilnehmer und Teilnehmerinnen 120 Minuten lang regionale Spezialitäten bei den Genussbotschaftern und erfahren mehr über deren Produkte und Philosophie. Um 14:00 Uhr startet die Entdeckungsreise durch die Reutlinger Kulinarik. Den Anfang macht die Reutlinger Essigmanufaktur, wo es neben verschiedenen Apfelessig-Variationen auch Honig und Balsam gibt. Im Anschluss dürfen die Teilnehmer in der Markthalle bei der „Mäusefalle“ ein reichhaltiges Sortiment an Käse kennenlernen und kosten. Von dort geht es zu einer echten Reutlinger Institution, dem Café Sommer in der oberen Wilhelmstraße. Hier können leckere Pralinen der Konditorei genascht werden, bevor es zur letzten Station in die Katharinenstraße geht. „Sehen – Probieren – Genießen“ lautet das Motto „Vom Fass“. Davon dürfen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst überzeugen.

Anmeldung über:

Tourist-Information Reutlingen

Marktplatz 2 | 72764 Reutlingen

Tel. 07121 93 93 53 53

info@tourismus-reutlingen.de