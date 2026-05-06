Eine genussvolle Stadtführung für alle, die Reutlingen mit allen Sinnen entdecken möchten!

Eine kulinarische Reise durch Reutlingen erwartet alle, die regionale Spezialitäten nicht nur probieren, sondern auch die Geschichten dahinter kennenlernen möchten. Während der zweistündigen Genuss-Ver-Führung öffnen vier ausgewählte Genuss-Botschafter ihre Türen und gewähren exklusive Einblicke in ihre Unternehmensphilosophie.

Was treibt sie an? Welche Zutaten machen ihre Produkte so besonders? Und natürlich: Wie schmeckt das Ganze?

An jeder Station gibt es nicht nur spannende Anekdoten, sondern auch leckere Kostproben. Doch nicht nur der Gaumen kommt auf seine Kosten: Ein erfahrener Guide begleitet die Gruppe und gibt unterwegs spannende Einblicke in die Geschichte Reutlingens.

So verbinden sich kulinarischer Genuss und kulturelles Wissen zu einem besonderen Erlebnis.

Damit der Genuss in vollen Zügen erlebt werden kann, sorgt Romina Mineralbrunnen mit ihrem regionalem Wasser für die passende Erfrischung.