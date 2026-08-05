Genuss-Ver-Führungen "women only" - Von Frauen für Frauen

Diese spezielle Edition unserer beliebten Genuss-Ver-Führung widmet sich ganz der weiblichen Genusswelt Reutlingens.

Vier ausgewählte Unternehmen öffnen ihre Türen und gewähren Einblicke in ihre individuelle Philosophie, teilen ihre Leidenschaft und verraten, was ihr Angebot so einzigartig macht. Dabei darf natürlich auch das Geschmackserlebnis nicht fehlen: An jeder Station sorgen ausgewählte Kostproben für gemeinsamen Genuss und gemütliches Verweilen.

Begleitet wird die Tour von einer Stadtführerin, die unterwegs die Facetten Reutlingens im kulturellen Kontext beleuchtet. Das Zusammenspiel aus kulinarischen Höhepunkten, weiblicher Power und kulturellem Wissen macht diese Entdeckungsreise zu einem besonderen Erlebnis – für alle, die Reutlingen auf authentische und überraschende Weise kennenlernen möchten.

Den Abschluss unserer Tour erleben wir bei Wörner Dessous: Hier dreht sich alles um das Zusammenspiel von Körpergefühl und Ästhetik, wobei wir tiefer in die Welt der Körpersprache, der präzisen Vermessung und der Kunst der perfekten Anprobe eintauchen.

Ein Wasser von Romina Mineralbrunnen sorgt für erfrischende Pausen zwischendurch.