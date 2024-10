Genussführung: ANGEZAPFT in Ludwigsburg

Entdeckt die spannende Bierkultur Ludwigsburgs und taucht ein in die Vergangenheit einer Stadt, die einst fast 20 Brauereien beheimatete. Auf unserer Tour erfahren wir, warum sich ausgerechnet hier Brauereien ansiedelten und was es brauchte, um Bier herzustellen. Wir lernen einige der Orte kennen, an denen einst das Brauhandwerk blühte und besichtigen sogar einen historischen Brauerei-Keller aus dieser Zeit. Den zünftigen Abschluss unserer Tour bildet der Besuch einer modernen Restaurant-Hausbrauerei, wo wir nicht nur alles über den Brau-Prozess erfahren, sondern auch eine Auswahl verschiedener Biere selbst verkosten können. Erlebt Ludwigsburg von seiner hopfigen Seite und sichert euch noch heute euren Platz auf unserer einzigartigen Bier-Tour!

Hinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren.

Treffpunkt: am Brunnen auf dem Marktplatz