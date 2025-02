Genussführung: ANGEZAPFT in Ludwigsburg

Erlebt Ludwigsburg von seiner hopfigen Seite und taucht ein in die Vergangenheit einer Stadt, die einst fast 20 Brauereien beheimatete. Auf unserer Tour erfahren wir, warum sich ausgerechnet hier Brauereien ansiedelten und was es brauchte, um Bier herzustellen. Wir lernen einige der Orte kennen, an denen einst das Brauhandwerk blühte und besichtigen sogar einen historischen Brauerei-Keller aus dieser Zeit. Den Höhepunkt unserer Tour bildet der Besuch einer modernen Restaurant-Hausbrauerei, wo wir nicht nur alles über den Brau-Prozess erfahren, sondern auch eine Auswahl verschiedener Biere selbst verkosten können. Eine kleine Brotzeit rundet das Genuss-Erlebnis zünftig ab.

Hinweis: Nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren.

Treffpunkt: am MIK, Eberhardstr. 1

Anreise mit dem ÖPNV: Vom Bahnhof und ZOB Ludwigsburg: mit den Buslinien 421 (Neckarweihingen Immanuel-Dornfeld-Straße), 422 (Ludwigsburg Schlösslesfeld), 425 (Oßweil Hirschstraße), 430 (Poppenweiler Jahnstraße), 424 (Ludwigsburg IKEA), 427 (Hoheneck Heilbad), 426 (Ludwigsburg Elisabeth-Kranz-Straße), 533 (Aldingen Mühlweg) oder 444 (Höpfigheim Obere Seewiesen) Haltestelle: Ludwigsburg Rathaus (circa 3 Minuten Fahrtzeit, circa 1 Minute Fußweg zum MIK).Fahrplanauskünfte unter www.vvs.de

Dauer: circa 3 Stunden

Gästeführer: Günther Bergan und Andreas Rothacker (bzw. ein Vertreter des Restaurants Rossknecht)

Die Führung ist nicht barrierefrei und eine gute Kondition für den Laufweg ist erfoderlich. Wir bitten um geeignetes Schuhwerk für gute Trittsicherheit!