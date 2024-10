Genussführung: Kaffeeklatsch mit der Grävenitz

Wilhelmine von Grävenitz flaniert durch Ludwigsburg um 1736 und nimmt ihre Gäste mit auf eine kleine Zeitreise in die üppig jubilierende Epoche des Barock. An so manchem Platz der Stadt, welcher liebste Erinnerungen für sie birgt, plaudert sie über die wunderbare Zeit der Liebe zu ihrem Herzog Eberhard Ludwig. Als seine Mätresse gelang ihr der unvergleichliche Aufstieg zur machtvollen Landhofmeisterin und Mitregentin des Herzogtums. Nach diesem kleinen Rundgang bittet Wilhelmine von Grävenitz ihre Gäste zu Tisch ins ehrwürdige „Residenz-Cafe“ Bei einem behaglichen Kaffeeklatsch mit einem Heißgetränk nach Wahl und einem köstlichen Petit Four wird aufs vorzüglichste über amüsante Begebenheiten bei Hofe geplaudert und sogar das eine oder andere Geheimnis gelüftet.

Im Preis inbegriffen ist ein Kaffeegedeck bestehend aus einem Heißgetränk nach Wahl und einem Stück Petit Four nach Angebot pro vollzahlender Person