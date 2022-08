Genussführung: Ludwigsburg im Abendlicht

Eingestimmt mit einem Ludwigsburg-Sundowner-Cocktail (auch alkoholfrei) im Café Schlosswache, genießen wir anschließend den erhabenen Ausblick von der Nordterrasse des Residenzschlosses und erfahren einige Anekdoten über das Schloss und seine Bewohner. Danach geht es weiter Richtung Bärenwiese und zum historischen Marktplatz. Gerade am Abend herrscht hier noch geselliges Treiben und unter den schönen Arkadenbögen laden verschiedene Restaurants und Cafés zum Verweilen ein. Für uns bietet sich die einzigartige Gelegenheit, dieses abendliche Ambiente von oben – nämlich vom Turm der evangelischen Stadtkirche aus – zu betrachten. Von dort lassen wir unseren Blick auch in die Ferne schweifen und genießen das Panorama im Licht der untergehenden Sonne.

Hinweis: Sie sollten gute Kondition und Trittsicherheit mitbringen.

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof

Dauer: ca. 1,5 Stunden

Gästeführerin: Sabrina Breitling

Kontakt und Reservierung: Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss: jeweils am Vortag 12.00 Uhr, mind. 10, max. 15 Teilnehmer/-innen. Diese Führung ist auf Anfrage auch für Gruppen buchbar. Für Gruppen wird die Tour zudem in englischer und spanischer Sprache angeboten.