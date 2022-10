Genussführung: Ludwigsburger Versucherle

Bei dieser neuen Genießertour durch Ludwigsburg erwartet uns "von ellem ebbes", nämlich leckerste Gaumenfreuden und spannende Geschichtchen zum Schmunzeln und Staunen. In kleinen Portionen angerichtet wird dies alles frisch und lecker ganz unkonventionell "to go" serviert, direkt an den Türen ausgewählter Ludwigsburger Lokale oder Läden. Unsere kurzen Stippvisiten machen Lust auf mehr! Darum lassen wir uns doch überraschen von der Herzlichkeit, Qualität und Kreativität unterschiedlichster inhabergeführter Geschäfte und inspririeren von historischen Persönlichkeiten und Hausfassaden, deren kleine Geheimnisse es zu lüften gilt.

Bitte beachten Sie: Diese Führung ist nicht geeignet für Personen mit Gluten-Unverträglichkeit, Laktose-Intoleranz und vegetarischer/veganer Ernährung.

Treffpunkt: MIK, Eberhardstr.1

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Gästeführer: Sabine Servinho-Lohmann

Kontakt und Reservierung: Tickets sind aufgrund der aktuellen Situation nur im Vorverkauf in der Tourist Information im MIK, Eberhardstr.1, erhältlich. Diese Führung ist auch für Gruppen buchbar.