Genussführung: MärchenZauber & WeinGenuss

Ohne Eile folgen wir dem Weg vom Neckar in Hoheneck, vorbei am malerischen Dorfbrunnen, durch Wiesen und Felder hinauf in den Wengert bis zur idyllischen Burgruine „Hohen Eck“, die hoch über dem Neckartal thront. Schon unterwegs verwöhnt Weinerlebnisführer Günther Schuster den Gaumen mit lokalen Weinen und leckeren Schmankerln, während Märchenerzählerin Stefanie Keller die Ohren und das Gemüt mit heiteren Märchen und Geschichten rund um den edlen Rebensaft beglückt. Oben angekommen werden wir nicht nur mit einem sensationellen Ausblick über die Weinhänge und den Neckar belohnt, sondern lassen den Abend bei weiteren spannenden Geschichten, leckerem Wein und schmackhaften Köstlichkeiten entspannt ausklingen.

Hinweis: Eventuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. besondere Ernährungsweisen teilen Sie bitte vorab mit, um abzuklären, ob diese berücksichtigt werden können. Nicht geeignet für sowie für Kinder unter 16 Jahren.