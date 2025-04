Genussführung: Oh là là! Auf Frankreichs Spuren durch Ludwigsburg

Zahlreiche Einflüsse Frankreichs lassen sich in Ludwigsburg dank der mehr als 700 Jahre dauernden württembergisch-französischen Beziehungen finden. Bereits ab dem 17. Jahrhundert galt Französisch als die Hofsprache des europäischen Adels und somit parlierte man auch am absolutistischen Hof von Ludwigsburg ausschließlich en fançais. Für den Bau des prächtigen Residenzschlosses orientierte man sich am barocken Vorbild von Versailles und selbst Mode, Kunst und Speisen waren dem französischen Hof von Sonnenkönig Louis XIV. nachempfunden. Auf dieser Tour durch das Zentrum Ludwigsburgs spüren wir den Verbindungen beider Länder nach und entdecken zahlreiche französische Einflüsse, die Ludwigsburg bis heute prägen. Landestypisch und genießerisch klingt die Tour in entspannter Atmosphäre bei einer französischen Käseprobe mit einem Glas Rotwein aus.

Hinweis: Diese Führung ist nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren.

Gästeführerin: Béatrice Ensinger

Dauer: ca. 2 Stunden, die Tour endet bei Käse Haas in der Oberen Marktstr. 3