Genussführung: Weinerlebnis in Hoheneck

Nach einem Sektempfang am hübschen Dorfbrunnen in Alt-Hoheneck geht es über typische Weinbergstaffeln hinauf bis wir oberhalb des Neckars den Panoramaweg erreichen. Hier lassen wir den Blick schweifen über das unter uns liegende Tal und wandern dann weiter bis zur Burgruine Hoheneck. Diese befindet sich in Privatbesitz, ist jedoch im Rahmen dieser Führung für uns zugänglich. Ein köstlicher Imbiss erwartet uns an diesem herrlichen Fleckchen mitten in den Weinbergen, und wir genießen die drei von hier stammenden Steillagenweine „Eberhard Ludwig“.

Hinweis: Gutes Schuhwerk, sowie Tritt- und Gehsicherheit erforderlich. Eventuelle Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. besondere Ernährungsweisen teilen Sie bitte vorab mit, um abzuklären, ob diese berücksichtigt werden können. nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren.

Treffpunkt: Gasthaus Krone Hoheneck, Untere Gasse 44

Anreise mit dem ÖPNV: Vom Bahnhof und ZOB Ludwigsburg: mit der Buslinie 427 (Hoheneck Heilbad) Haltestelle: Hoheneck Uferstraße (circa 12 Minuten Fahrtzeit, circa 2 Minuten Fußweg zum Gasthaus "Krone").