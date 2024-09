Genussführung: Weingenuss mit Poesie

Mit einem Glas Sekt aus den herzöglichen Kellern in der Hand treten wir ein in den herrlichen Kuppelsaal des Seeschlosses Monrepos und bewundern dessen einzigartiges Deckenfresco, das vom Hofmaler Nicolas Guibal stammt. Von der Terrasse aus schweift der Blick über den romantischen See und wir können nachvollziehen, warum der Name dieses Schlösschens übersetzt "Meine Ruhe" bedeutet. Nachdem wir noch einen Blick in die historische Schlossküche werfen konnten, machen wir uns auf zu einem literarischen Spaziergang durch den wunderschönen Park in Richtung des herzoglichen Weingutes. Was würde jetzt besser passen als gerade in dieser reizvollen Umgebung dem ein oder anderen Vers eines berühmten Poeten zu lauschen?

Im Weinkeller schließlich erfahren wir interessante Details über den Weinbau und die Geschichte des Weingutes. Selbstverständlich wird dies kein trockenes Vergnügen, denn natürlich werden wir einige der hervorragenden Weine auch probieren!

Hinweis: Nicht geeigenet für Kinder unter 16 Jahren.