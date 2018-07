Genussfahrt mit dem E-Bike

× Erweitern https://medien.stuttgart-tourist.de/portals/ Schlossplatz Stuttgart - Werner Dieterich

Die wunderschöne, mediterran angehauchte Radroute führt am Neckar entlang, vorbei an Weinbergen, bis hin zu Besenwirtschaften.

Optimal für alle, die malerische Ausblicke genießen, den Überblick in Sachen schwäbisch-regionale Köstlichkeiten schätzen und Wert auf Durchblick bei den Weinen legen. Bestens in Fahrt sind Sie mit einer guten Kondition, die Sie trotz E-Bike mitbringen sollten.

Alle Stopps im Überblick:

•Max Eyth See •(Bauerle) Besenwirtschaft •Weingüter •Kurpark Bad Cannstatt

Leistungen: Leih-e-Bike, Leih-Helm und ein Wasser

Bei Anreise mit eigenem Rad gewähren wir einen Nachlass von € 5,--

TREFFPUNKT: HACKSTRASSE 2, 70190 Stuttgart (im Notfall 0176-611 27 943) Bitte seien Sie 15 Minuten vor Tourstart am Treffpunkt, damit das Fahrrad angepasst werden kann. Dauer: ca. 5 Stunden Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen Sprache: deutsch/englisch

HINWEISE:

Zu Beginn werden die Teilnehmer in die Fahrräder/E-Bikes und Straßenverkehrsregeln eingewiesen. Wir empfehlen Ihnen ein festes Schuhwerk und bequeme Kleidung anzuziehen. Mit E-Bike sollten auch Ungeübte die Hügel hinaufgeflogen kommen. Nichtsdestotrotz erfordert die Tour gute Kondition und vor allem Lust, mit dem Rad auch mal den ein oder anderen Hügel zu erklimmen. In der Mittagspause kehren wir in ein schwäbisches Lokal (Besenwirtschaft) ein, wo wir à la Carte Mittagessen.

Teilnahmebedingungen unter www.stuttgart-tourist.de/teilnahmebedingungen-sbb

DIE BUCHUNGSBESTÄTIGUNG IST GLEICHZEITIG IHR TICKET!

TICKETS SIND VON UMTAUSCH UND RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN!

Dienstleister: Stuttgart by Bike, Wagenburgstr. 178, 70186 Stuttgart

Vermittler: Stuttgart-Marketing GmbH