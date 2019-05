Genussmarkt

Im Gartenschaujahr plant der Touristikservice Wassertrüdingen für das Pfingstwochenende einen besonderen Markt: Direktvermarkter, Produzenten regionaler Produkte, Food-Trucks und weitere Anbieter rund um den Genuss präsentieren sich in der gesamten Altstadt und bieten Ihre Produkte zur Verköstigung und zum Verkauf an. Am Pfingstsonntag ergänzt dann das Straßenmusikfestival die gesamte Veranstaltung.