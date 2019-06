Genussradeln durchs Ländle

Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn fällt am 26. Juli der Startschuss für die BAWÜLebnisTour - die größte Freizeit-Radtour Baden-Württembergs.

Pünktlich zu Beginn der Sommerferien laden der Württembergische Radsportverband (WRSV) und die AOK Baden-Württemberg Familien, Freizeitradler und E-Bike-Fahrer dazu ein, drei Tage lang gemütlich in die Pedale zu treten und dabei Land und Leute hautnah zu erleben. Vom 26. bis 28. Juli führt die BAWÜLebnisTour durch einige der schönsten Landschaften, die das Ländle zu bieten hat. Die maximal 600 Teilnehmer starten von der Bundesgartenschau in Heilbronn aus zu den etwa 50 Kilometer langen Tagesetappen mit jeweils rund 500 Höhenmetern. Wer nicht die komplette Tour mitfahren möchte, ist auch als Tageseinsteiger willkommen.

Die dreitägige Genussradfahrt rollt zunächst von der großen Blumenschau am Neckar auf verkehrsarmen Straßen und Radwegen mitten durchs Hohenloher Land nach Schwäbisch Hall. Auf der zweiten Tagestour geht es durch das Kochertal und den Schwäbisch-Fränkischen Wald hinauf zur Ostalb bis nach Aalen. An der Schlussetappe werden die Freizeitradler schließlich durch die blühenden Landschaften der Remstal-Gartenschau bis zum Ziel in der Daimlerstadt Schorndorf geleitet.

Radsport-Feeling par excellence

Einiges flotter geht es beim VELOMÄN zur Sache. Sportliche Vereinsradler und Radsportgruppen fahrenparallel bei der Rennrad-Spezialtour ebenfalls drei Tage lang, allerdings von der Polizeibegleitet, im gesicherten Feld schnell und flüssig durch Städte und über Kreuzungen. Am Ende jeder bis zu120 Kilometer langen Etappe wird der Tages- oder der Gesamtsieger VELOMÄNgekürt.

Umfassende Betreuung

Der Radhelden.Club des WRSV betreut die Strecken intensiv mit erfahrenen Trainern und Guides. Sowohl zum täglichen Start als auch zu den gemeinsamen Mittagsrasten werden ausreichend Verpflegung, Obst und Getränke zur Kräftigung angeboten. Die AOK bietet allen Radlern praktische Gesundheitstipps und leckere Snacks. Zudem steht den Teilnehmern ein Gepäck-Shuttle, ein Reparatur- und Service-Mobil, der Rettungsdienst für Notfälle sowie der Radlerrücktransport zum Etappenstart zur Verfügung.