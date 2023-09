Genussvolle WeinWanderung - die zweite

Genussvolle, informative, lustige, familienfreundliche, gesellige WeinWanderung rund um die Becksteiner Weinberge. Mit im Gepäck: ausreichend Wein, Vesper, Blechkuchen.

Karten ab sofort erhältlich unter Tel. 09343/500-28, online und in der Vinothek der Becksteiner WeinWelt. Karte pro Person 35 Euro. Kinder unter 14 Jahren frei!

Begeben Sie sich mit uns auf eine ausgiebige, familienfreundliche und genussvolle WeinWanderung durch die herrlichen Weinberge. Erfahren Sie dabei viel Wissenswertes rund um den Wein und verkosten Sie leckere Tropfen der Becksteiner Winzer. Saisonaler Blechkuchen und ein rustikales WinzerVesper für jeden Teilnehmer gehören natürlich dazu. Für Kinder gibt es eine kleine Überraschung. Anmerkung: In dieser Jahreszeit ist es im Weinberg am schönsten...

Für Ihre Planung: Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Becksteiner WeinWelt. Nach dem Einfinden und einem Begrüßungssekt geht es in die Weinberge. Unterwegs und "Zwischen den Zeilen" besteht die Möglichkeit exzellente Weine zu genießen. Im Anschluss werden wir uns gemütlich niederlassen (bei schönem Wetter in den Weinbergen) und dabei in geselliger Runde speisen und den Tag ausklingen lassen. Ende ca. 17:30 Uhr.

Kinder sind selbstverständlich frei! Bitte festes Schuhwerk. Wir laufen bei jedem Wetter. Bei schlechtem Wetter wird im St.-Kilian-Keller gespeist. ANMELDUNG ERFORDERLICH! (Eintrittskarten vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen). Hier zur Eintrittskarte oder in der Vinothek der Becksteiner WeinWelt.