Genussvolle Wildpflanzen-Wanderung "StreuobstDiversity in Kernen"

Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Welt der Wildpflanzen! Am Wegrand entdecken wir eine Vielzahl köstlicher Wildkräuter, die sich wunderbar in den täglichen Speiseplan integrieren lassen. Besonders die kraftvollen Frühlingskräuter stecken voller wertvoller Vitamine und Mineralstoffe. Auf unserem Rundweg über verschiedene Musterflächen des Projekts „StreuobstDiversity“ in Kernen sowie den Waldrand von Stetten erfahren Sie Wissenswertes über die Wildpflanzen. Zum Abschluss haben Sie die Gelegenheit, selbst frische Kräuterbutter herzustellen und zu kosten. Die Wildpflanzen-Wanderung eignet sich für interessierte Erwachsene und Kinder.

Unsere Wanderführerin: Michaela Genthner: Streuobstpädagogin, Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU), Naturparkführerin Schwäbisch-Fränkischer Wald, Biodiversitäts-Pädagogin, Kursleiterin für WALDBADEN und Achtsamkeit im Wald, Naturcoach

Die Veranstaltung ist im Rahmen des europaweiten Tags der Streuobstwiese geplant, der dieses Jahr unter dem Motto "Picknick auf der Streuobstwiese" stattfindet. Der Tag der Streuobstwiese findet europaweit immer am letzten Freitag im April und dem anschließenden Wochenende statt. Hier werden in ganz Europa die blühenden Streuobstwiesen, die Köstlichkeiten, das Kulturerbe und die Vielfalt gefeiert! Kommen und genießen Sie Streuobst – in ihrer Heimat, bei einem Ausflug oder im Urlaub.