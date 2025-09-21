Genusswaldbad in Tauberbischofsheim

Waldbaden geht immer - außer bei Sturm und Gewitter.

Bei diesem Waldbad werden nicht nur Seh- und Tastsinne angesprochen, sondern auch Geschmacks- und Geruchssinne aktiviert. Der Duft von frischen Waldkräutern und Harznoten sowie der Geschmack von wilden Pflanzen und Früchten umgeben dich und bringen dich in Einklang mit der Natur. Bei einem abschließenden ausgedehnten Picknick wartet eine besondere Verkostung auf dich. Lass dich auf ein Geschmackserlebnis ein und entdecke, wie köstlich und vielfältig die Natur schmecken kann.

Mitzubringen sind (dem Wetter angepasst):

Bequeme lange Kleidung (am besten Zwiebellook), Kopfbedeckung und feste Schuhe (auch Barefoots), evtl. Regenkleidung/Wechselsachen kleine Brotzeit und genügend zu Trinken.