Foto: fotolia.com © caftor Klar gibt es auch anderswo Würste, aber wer sich bei diesem Anblick die Lippen leckt, erfüllt eines der deutschesten Klischees.

Im Rahmen des traditionellen „Schlemmen am See“ findet die vierte Auflage der SZ/BZ Messe „Genusswelten“ statt.

Die Aussteller bieten an über 50 Ständen ihre vielfältigen Produkte an. Ob Wein, Käse, Schokolade, Öle oder Spirituosen aller Art – auf der „Genusswelten 2018“ wird für jeden Geschmack was geboten. Die Besucher können sich auch dieses Mal viel Zeit für den Besuch an den Ständen lassen und sich von den Experten vor Ort ausführlich beraten lassen.

Auch das ausgiebige Probieren von Leckereien aller Art ist wieder möglich.