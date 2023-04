„Steinbrüche am Jägerhaus, welche die schönsten des ganzen Landes sind“ – so schrieb es das Königliche statistische Landesamt 1901. Was heute noch davon zu sehen ist und wie Heilbronn steinreich wurde, wird bei einem idyllischen Spaziergang deutlich.

Treffpunkt: Parkplatz an der Jägerhaus-Gaststätte. Bitte an festes Schuhwerk sowie Zecken- und Insektenschutz denken!

Anmeldung erforderlich, Tel.: 07131 56-2295, E-Mail: museum.paedagogik@heilbronn.de