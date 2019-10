„Ich will originelle Klezmermusik machen - betrunken, dreckig, politisch und leidenschaftlich! Als Jude osteuropäischer Abstammung sehe ich es als meine Pflicht, diese Musik lebendig zu machen, und sie nicht hinter Glas aufzubewahren, wie in einem Museum.“

Diesem Credo wird Geoff Berner aus Vancouver spätestens seit 2005 mehr als gerecht, als er mit seinem zweiten Album „Whiskey Rabbi“ international für Aufsehen sorgte. „Whiskey Rabbi“ ist seitdem Alias des Sängers und Akkordionisten – und er trägt diesen Namen voller Stolz und als Gütesiegel seiner so kompromisslosen wie lyrischen Kunst.

Zu Recht wird Geoff Berner als Begründer des Klezmer-Punks gefeiert, der die traditionelle Volksmusik osteuropäischer Juden mit der aggressiven Energie des Punks kongenial verbindet und die Verachtung jeglicher allglatten Perfektion zur eigenständigen Kunstform veredelt.

2015 sorgte sein letztes Studioalbum „We Are Going to Bremen“ für Furore und schaffte es unter anderem auf die Jahresbestenliste des Preises der Deutschen Schallplattenkritik.

Nun kehrt der „Whiskey Rabbi“ zurück – im Gepäck ein neues Album voll brandaktueller linker jüdischer Musik für unsere gefährliche Zeit... Der Titel: „Grand Hotel Cosmopolis“

Sowohl das Album als auch der Titelsong sind vom real existierenden „Grand Hotel Cosmopolis“ in Augsburg inspiriert - ein ganz besonderer Ort, der weltweit seinesgleichen sucht. Mit Fug und Recht nennt es sich ein „gesellschaftliches Gesamtkunstwerk, eine soziale Plastik im Herzen Augsburgs“. Im Gebäude eines ehemaligen Altenheims vereint und gemeinsam von den Bewohnern mitorganisiert und betrieben werden zu gleichen Teilen eine Flüchtlingsunterkunft und Hotelzimmer und ein Hostel für Reisende aller Art, daneben Ateliers und Kulturprojekte sowie eine Gastronomie. (Detaillierte Infos zu diesem Ort unter: https://grandhotel-cosmopolis.org/de/)

Für Geoff Berner ist die Idee einer Party im Grand Hotel Cosmopolis (live am 21./22.Nov. 2019), dieser Oase des Willkommens und der relativen Sicherheit für Menschen auf der Flucht – und besonders in Deutschland – die perfekte Möglichkeit, über jüdische Solidarität mit unterdrückten Migranten aller Couleur zu sprechen – und darüber, welch guten Dinge auch heutzutage noch überall möglich sind und auch passieren!