Geologie und Landschaft der Schwäbischen Alb

Die Geologie Südwestdeutschlands zeichnet sich durch kontinuierliche Schichten von Buntsandstein bis zum Oberen Jura aus. Das Klima während dieser mehr als 100 Millionen Jahre war warm und die Tierwelt exotisch. Auf dem Land lebten die Dinosaurier und im Meer tummelten sich deren nahe Verwandte, die Meereskrokodile sowie die Fisch- und Paddelsaurier. Die Ablagerungen in den Meeresbecken erstarrten mit der Zeit zu mächtigen Gesteinspaketen, die durch Kräfte im Erdinneren herausgehoben und leicht gekippt wurden. Die jüngere Geschichte der Schwäbischen Alb ist vor allem durch Vulkanismus und Verwitterung geprägt. Eine zeitweise Überflutung von Süden her, die Flussentwicklung von Rhein und Donau sowie die Verkarstung des Untergrundes drückten ihr den Stempel auf. Heute bildet das Vorland des markanten Hochplateaus ein idealtypisches Schichtstufenland, dessen Fossilinhalt ein in dieser Form weltweit einzigartiges Dokument des Lebens im Erdmittelalter darstellt.

Hinweise: Für die Veranstaltung gelten die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes sowie die allgemeinen Hygieneregeln. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht.