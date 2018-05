Geologische Fachführung an der Eberstadter Tropfsteinhöhle

Bei eine geologischen Fachführung um und an der Eberstadter Tropfsteinhöhle wird den Teilnehmern die Erdgeschichte anschaulich erklärt. Mit einem versierten Geopark- Vorortführer erfahren Sie in der Höhle, im neuen Besucherzentrum, auf dem Geologischen Lehrpfad und im Steinbruch (in Betrieb) bei der Höhle viel über die Entstehung von Höhlen und über die Geologie der Landschaft. Festes Schuhwerk