Geologischer Stadtrundgang - Herkunft und Verwendung der Reutlinger Bausteine

Natursteine prägen das Stadtbild von Reutlingen, sowohl an den Fassaden der Häuser als auch an den Brunnen und als Pflasterbelag. Sie sind nicht nur ästhetisch reizvoll, sondern auch leicht zugängliche Proben aus der oft heimischen Geologie und ein interessantes Dokument der Baugeschichte. Ihre spezifische Verwendung verrät einiges über ihre Eigenschaften und wirft damit auch die Frage nach ihrer meist Jahrmillionen zurückliegenden Entstehung auf. Manche dieser Steine kommen aus der Umgebung, andere sind von weit her transportiert worden. Es gibt Bausteine, die für den mittelalterlichen Stadtkern typisch sind, andere für die Villenviertel. Die Exkursion stellt auf einem Spaziergang durch die Stadt die Entstehungs- und Verwendungsgeschichte der Reutlinger Bausteine vor.