Das traditionelle Geopark Sommerfest ist für große und kleine Albentdecker ein Muss! Die Infostellen des UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb - darunter Schauhöhlen, Museen und Erlebniszentren - präsentieren ein vielfältiges Programm. Das Geoparkest Steinheim am Albuch findet rund um das Meteorkratermuseum in Steinheim am Albuch statt, besuchen sie uns dort.