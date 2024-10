Georg Friedrich Händel: "Der Messias"

Barocke Aufführung in deutscher Sprache

Einlass ab 16 Uhr

Nach längerer Corona-bedingter Pause haben sich der Chor der Stadtkirche und der Motettenchor des Evangelischen Kirchenbezirks wieder zusammengetan, um einen leistungsfähigen Chor in oratorischer Stärke zu bilden. Anknüpfend an den großen Aufführungen der Vergangenheit (Weihnachtsoratorium, Matthäuspassion und H-Moll-Messe von Bach u.a.) wird in bewährter, intensiver Probenarbeit eine in sich geschlossene Interpretation des berühmten Händel'schen Oratoriums vorbereitet.

Namhafte Vokal- und InstrumentalsolistInnen konnten wieder verpflichtet werden. Die durch zahlreiche Auftritte in der Stadtkirche bekannte Konzertmeisterin Benedetta Costantini leitet das Orchester, das in barocker Spielweise musiziert. Der Chor wird durch Jugendliche des Singkreises der Evangelischen Kirchengemeinde verstärkt. Er singt entgegen dem allgemeinen Trend das auf Englisch komponierte Oratorium bewusst in deutscher Sprache. So ist sichergestellt, dass die bekannten Stücke wie das „große Halleluja“, „Er weidet seine Herde“ oder „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ direkt die Herzen der Zuhörenden erreicht.

In drei Teilen (Geburt, Tod und Auferstehung, Ewigkeit) wird in großem Bogen die Bedeutung des Erlösung bringenden Christus als langersehntem Messias ausgebreitet. In den rund 20 Chorsätzen bricht immer wieder festlicher Jubel aus, auch in den weniger bekannten Nummern des zweiten und dritten Teils. Kurzweilig erzählende Passagen (von GesangssolistInnen vorgetragene Rezitative) und innige Arien ergänzen das ca. dreistündige Programm, das durch eine Pause unterbrochen wird.

Besetzung:

Annemarie Kiuntke (Sopran), Sandra Stahlheber (Alt), Rüdiger Linn (Tenor), Siegfried Laukner (Bass)

Chor der Stadtkirche, Singkreis, Motettenchor

Orchester der Stadtkirche, Benedetta Costantini (Konzertmeisterin)

Bezirkskantor KMD Hansjörg Fröschle (Leitung)