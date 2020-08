Georg Friedrich Händel: Semele

In der Konzertreihe der Würzburger Chorsinfonik präsentieren renommierte Orchester wie die Nürnberger Symphoniker, die Hofer Symphoniker, die Jenaer Philharmonie, die Thüngen Philharmonie Gotha, die Vogtland-Philharmonie und das Barockorchester Würzburg gemeinsam mit dem Monteverdichor die größten chorsinfonischen Meisterwerke von der Renaissance bis zur Moderne. Zahlreiche Würzburger Erstaufführungen und viel beachtete Konzerte nach Maßgabe der Historischen Aufführungspraxis zeigen die Vielseitigkeit der Konzertreihe, die in der Würzburger Neubaukirche in der Neubaustraße stattfinden.