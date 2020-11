George Bailey & David Whitley (Special Guest, Böny Birk)

Liebes Publikum, auch wir - George Bailey, David Whitley und Böny Birk - kommen um die Pandemie nicht herum. Deshalb gibt es uns dieses Jahr im Wilhelma Theater mit Änderungen und Einschränkungen. Besonders einschneidend ist natürlich das Abstandhalten: wir können nur max. 100 Gäste pro Vorstellung willkommen heißen und es wird keine Pause geben, weshalb Sie auch ein verkürztes Programmformat erwartet.

Aber Hauptsache ist für uns, dass wir können überhaupt vor Publikum auftreten dürfen, und das dieses Jahr gleich zweimal: um 15 und um 18 Uhr. Sie haben also die Wahl.

Einen kräftig amerikanisch-bunten Blumenstrauß wird es aber selbstverständlich wie jedes Jahr geben, auch das Mississippi-Feeling lassen wir uns nicht nehmen. Evergreens, Musicals, neue Songs präsentieren wir Ihnen, aber natürlich auch geliebte Melodien von diesseits des Atlantiks.

Erleben Sie einen heiter besinnlichen Ausklang der Weihnachtstage, um sich entspannt und mit Optimismus dem Neuen Jahr zuzuwenden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, bleiben Sie uns gewogen. The Spirit stays the same!

Maske nicht vergessen - Abstand halten - gesund bleiben