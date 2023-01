George Bailey und Susanne Wiedmann: Cranko, Haydée – und ich, George Bailey

Als Pianist begleitete George Bailey über 40 Jahre lang die Proben des Stuttgarter Balletts. Mit Herz und Hingabe schuf er eine einzigartige Atmosphäre.

Statt Klassik spielte er lieber Jazz. 1972 hatte ihn der legendäre Choreograf John Cranko in seine Kompanie geholt, Bailey wurde zu ihrem Liebling. Hineingeboren in eine Musikerfamilie in Denver, war das Haus seines Großvaters ein Treffpunkt für berühmte Jazzmusiker wie Duke Ellington und Count Basie. Von seiner Mutter, einer studierten Pianistin, erhielt Bailey Klavierunterricht, studierte dann an der University of Denver Kunst und Musik. Er entging nur knapp dem Vietnamkrieg und kam zum Militärdienst nach Heidelberg. Auf der Party eines Stuttgarter Zahnarztes lernte er Cranko kennen. In ihrer Biografie erzählt die Kulturjournalistin Susanne Wiedmann von einer außergewöhnlichen Lebensgeschichte, schildert den Alltag im Ballettsaal und hinter den Kulissen der Staatstheater Stuttgart – und plaudert von Baileys Hang zu exquisiter Mode.

