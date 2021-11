George Cabales Quartet with Pietro Odorici

George Cables genoss in seiner Jugend eine klassische Klavierausbildung in der Fiorello H. La Guardia High School of Music & Art and Performing Arts und studierte zwei Jahre am Mannes College of Music.

1964 gründete er seine erste eigene Band, die Jazz Samaritans, der Musiker wie Billy Cobham, Lenny White und Clint Houston angehörten. Danach spielte er in verschiedenen New Yorker Jazzclubs wie dem Top of the Gate, arbeitete mit dem Tenorsaxophonisten Paul Jeffrey und war 1969 kurz Mitglied von Art Blakeys Jazz Messengers.

Piero Odorici begann im Alter von zehn Jahren Saxophon zu studieren. Nach einem klassischen Studium begeisterte er sich für Jazzmusik unter der Anleitung von Sal Nistico und Steve Grossman, zwei der grössten Saxophonisten des modernen Jazz. Danach begann er seine künstlerische Laufbahn, spielte sowohl als Leader als auch als Sideman mit verschiedenen italienischen und ausländischen Ensembles, tourte durch Italien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Finnland und Kanada und nahm an Fernseh- und Radiosendungen teil.