Georgenberg - Vulkanismus im Raum Reutlingen

Im Naturkundemuseum ist derzeit die Sonderausstellung „Wasser – Wie es unsere Erde formt“ zu sehen. Dort zeigt der Fotograf und Geologe Bernhard Edmaier eine kaum wahrgenommene Seite der Bedeutung von Wasser: Es ist die wichtigste landschaftsgestaltende Kraft auf unserem Planeten. Wie Wasser unsere Region verändert, kann man auf dieser Exkursion im Gelände erfahren.

Malerisch und unauffällig fügt sich der Georgenberg in die Umgebung von Achalm und Albtrauf. Man muss schon den geübten Blick eines Geologen haben oder wissen, dass man gerade auf einem Vulkan steht. Vor 15 Millionen Jahren sah das ganz anders aus. Da bahnte sich hier wie an zahlreichen anderen Stellen der Region glutheiße Gesteinsschmelze aus der Tiefe des Erdmantels ihren Weg durch die Erdkruste bis sie auf Grundwasser stieß und explodierte. Von der Natur dieses Vulkanismus zeugt die gut erhaltene Schlotfüllung des Georgenbergs. An seinen Gesteinen ist aber auch das ursprüngliche Umfeld des Ausbruchs zu erkennen und auf das weitere Schicksal der Schwäbischen Alb zu schließen.

Treffpunkt: Wanderparkplatz am Georgenberg