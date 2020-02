Georgien - Politik

Ein Wortbruch erhitzt in Georgien die Gemüter. Es ziehen immer wieder Tausende auf die Straßen der Hauptstadt Tiflis. Die aktuellen Demonstrationen knüpfen an eine Protestwelle des Sommers an. Auch wirtschaftlich entwickelt sich Georgien nicht so gut wie einst versprochen. Nach einer aktuellen Umfrage des International Republican Institute sehen 71 Prozent der Georgier die schlechte wirtschaftliche Lage als Hauptproblem des Landes, das sich für 68 Prozent „in die falsche Richtung“ entwickelt.

