Geowanderung zur Wurmlinger Kapelle - Vom Wurmlinger Zucker bis zum Obst- und Weinbau im Keuper

Der Höhenrücken zwischen Tübingen und Wurmlingen wird auch als Schwäbischer Lindwurm bezeichnet und besteht aus verschiedenen Schichten des Keupers. Bedeutsam waren hier der Abbau von Gips, des sogenannten Wurmlinger Zuckers und seine Verwendung für Stuckarbeiten sowie als Dünger. Der geologisch vielfältige Untergrund aus verschiedenen Sandsteinen und bunten Mergeln ist für die Verbreitung des Obst- und Weinbaus in diesem Gebiet maßgeblich verantwortlich. Panoramablicke in das Ammer- und Neckartal belohnen für den Aufstieg. „Droben stehet die Kapelle, schauet still ins Tal hinab“ dichtete Ludwig Uhland vor über 200 Jahren. Die Lage der Kapelle mit der wunderschönen Aussicht hat nichts von ihrer Faszination eingebüßt – bis zur Reutlinger Alb reicht der Blick.