Der deutsche Großvater, Mitglied der NSDAP, kauft 1938 ein jüdisches Unternehmen in Mannheim. Nach dem Krieg weigert er sich, den einzigen Überlebenden der Fabrikantenfamilie zu entschädigen. Der französische Großvater dient im Vichy-Regime in dem Gebiet als Gendarm, wo jüdische Bürgerinnen und Bürger in Razzien aufgegriffen werden.

Diese Funde in ihrer eigenen Familiengeschichte sind für Géraldine Schwarz der Auslöser für ihre Recherchen zu ihrem Buch „Die Gedächtnislosen – Erinnerungen einer Europäerin“ (Secession 2018). Sie bemerkt, wie unterschiedlich ihre Verwandten in Deutschland und Frankreich mit der Vergangenheit umgehen – und sie zieht die Parallelen zur Aufarbeitung der nationalen Geschichte in den beiden Ländern. Im Mittelpunkt steht dabei die Geschichte der Mitläufer.

Géraldine Schwarz bettet ihre Familiengeschichte in die große Geschichte ein und spannt den Bogen von der NS-Zeit bis zum krisengeschüttelten Europa unserer Gegenwart. Entlang dreier Generationen ihrer Familie zeichnet die Autorin den von Kontroversen geprägten Weg der Erinnerungsarbeit nach, die sie als einen Grundstein der Demokratie in Deutschland versteht. In Frankreich, wie in vielen Ländern Europas, hat man die Bevölkerung dagegen stets als Opfer dargestellt und es versäumt, durch Erinnerungsarbeit den Sinn für individuelle Verantwortung zu vermitteln.

Die späte oder unvollständige nationale Auseinandersetzung mit der Kollaboration wie etwa in Italien, Österreich, Ungarn und in der ehemaligen DDR sei der Nährboden für den heutigen Rechtspopulismus, so die hochbrisante These des Werks. Ihr Buch ist auf sehr persönliche Weise ein vehementes Plädoyer für eine Erneuerung der Erinnerungsarbeit, mit der die Demokratie in Europa gestärkt und vor Geschichtsrevisionismus und Populismus geschützt werden soll. Es plädiert auch für die Stiftung einer positiven europäischen Identität als einem Kontinent, der zwei Totalitarismen besiegt hat und dem es unter großer Mühe gelungen ist, die Freiheit und den Frieden zurückzuerobern.

Géraldine Schwarz, Autorin, Journalistin, Dokumentarfilmerin, ehemalige Deutschland-Korrespondentin der Agence France Presse, hat als Kind einer deutsch-französischen Ehe gespürt, welche Unterschiede es in den Gesellschaften diesseits und jenseits des Rheins gab – und welche Vorbehalte. Für sie wurde die deutsch-französische Aussöhnung darum zu einem sehr persönlich erfahrbaren europäischen Friedensprojekt. Ihr Buch ist auch eine Erinnerung daran, welche politischen Anstrengungen notwendig waren, um nationales Denken zu überwinden und eine gemeinschaftliche europäische Perspektive zu entwickeln und umzusetzen.

„Die Gedächtnislosen“ wurde mit dem Prix du livre européen 2018, dem Winfried-Preis der Stadt Fulda 2019 und dem NordSud International Prize for Literature and Science der Pescarabruzzo Foundation in Italien ausgezeichnet. Das Buch ist bislang in zehn Sprachen übersetzt worden.

