Gerd Dudenhöffer

Becker is back. Das Original. Ein Mensch wie du und du. Die liebevoll skizzierte Karikatur des universellen Kleinbürgers. Heinz Becker: ganz der Alte, eigensinnig, renitent, skurriler Tresen-Philosoph, stoischer Schlaumeier, der sein Universum zwecks klarer Kante penibel abgegrenzt hat, nicht ohne die Kumpels Schindler Gregor, Fons, Maier Kurt, Scherer Kurti, Schistel Theo, Spalter Willi, Spoon Herrmann nebst Gattin s’Hilde und Sohn Stefan im Gefolge, eine trügerisch kleinkarierte Idylle zwischen Kleintierzüchterverein, Schuschter Fritz’ Eggstibbche und seiner farbenfroh-schmucken Retro-Küche. Palavern, lamentieren, mokieren, räsonieren. In Erinnerungen schwelgen. Heinz legt seinen „offenen Finger in die Wunde“ und verzählt Erlebtes, das jeder kennt, Aberwitziges vom grotesken Wahnsinn des sensationierten Alltäglichen.