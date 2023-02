Gerhard Frank - Aus der Fülle

Gerhard Frank, 1948 in Crailsheim geboren und dort seit 1988 freischaffend tätig, ist ein Vielfältiger.

Seine künstlerische Arbeit entsteht und schärft sich in der Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Malerei der Moderne. Der exzellente Zeichner schafft Bilderwelten in einer nahezu unerschöpflichen thematischen und formalen Fülle. Anlässlich des 75. Geburtstags des Künstlers zeigen das Stadtmuseum Crailsheim und die Crailsheimer Kunstfreunde eine Retrospektive. Die Ausstellung setzt Schwerpunkte. Zu sehen sind in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannten Werkgruppen des Künstlers sowie vor Ort teils noch nie öffentlich ausgestellte Arbeiten. Sie lassen den bekannten Maler Gerhard Frank in einem neuen Licht erscheinen.