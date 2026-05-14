Gerhard Gundermann - „Alle wissen, wo’s langgeht, aber keiner weiß warum.“

Wer war dieser Gerhard Gundermann, geboren 1955, gestorben 1998? Familienmensch, Baggerfahrer, Sänger, Dichter, Liedermacher, Theaterautor. Ein Mann von Widersprüchen jedenfalls: Beispielsweise hat er die DDR unterstützt, auch als IM, und sie gerade deswegen auch immer kritisiert. Der Film „Gundermann“ aus dem Jahr 2018 hat ihn einer breiteren Öffentlichkeit nahegebracht. Heute, beinahe 30 Jahre nach seinem Tod, gibt es zahlreiche Aktivitäten, wie eine gut gepflegte Webseite und einen sehr aktiven Verein. Sein siebzigster Geburtstag wurde 2025 gebührend begangen. Überdies bringen zahlreiche Interpret/-innen und Gruppierungen Gundermanns Lieder auf Bühnen in Deutschland und mittlerweile auch Großbritannien, vor wachsendem Publikum. Woher kommt das ungebrochene und zunehmende Interesse an Gerhard Gundermann und seinen Werken? Der Vortrag sucht Antworten auf diese Frage.