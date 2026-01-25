Gerhard J. Rekel: Lina Morgenstern

Jüdische Erfinderin von Volksküchen und Wohlfahrts-Pionierin

In zahlreichen Archiven entdeckte Gerhard J. Rekel neue Details und lässt das außergewöhnliche Lebenswerk einer mutigen Unternehmerin und feministischen Wegbereiterin lebendig werden.

Der Autor des Buchs, Lina Morgenstern, wurde 1965 in Graz geboren. Er absolvierte die Filmakademie Wien, für die Komödie „Trauma“ erhielt er eine British Academy Nomination, eine Biennale-Einladung und den Japanischen Drehbuchpreis. Er verfasste mehrere Drehbücher für den „Tatort“ und realisierte als Regisseur Wissenschaftsdokus für ARTE, ZDF und andere Sender. Rekel hat mehrere Romane veröffentlicht, u. a. „Der Duft des Kaffees“. Der zuletzt bei K&S erschienene „Monsieur Orient-Express“ erhielt den ITB-BookAward 2023 und wurde ins Englische, Französische und Niederländische übersetzt.