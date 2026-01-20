Gerhard Polacek: "Der Herr Karl"

Der "Herr Karl", der Prototyp des Kleinbürgers österreichischer Prägung, wurde in seiner Verkörperung durch Helmut Qualtinger zur Legende.

Gerhard Polacek verleiht nun dem gemütlichen "Herrn Karl" und seiner ungemütlichen, dämonischen Seite ihren höchst prägnanten Ausdruck. Dabei brennt Polacek ein satirisches und gallebitteres Feuerwerk ab. Polacek sieht die Figur fest im Heute verankert, denn der "Herr Karl" passt hervorragend in unsere Zeit. Menschen wie er, die sich stets mit den Mächtigen arrangieren, gab's nicht nur vor dreißig Jahren in Österreich. Die gibt's auch heute in Deutschland. Der Begriff "Wendehals" passt hervorragend auf diese Figur.