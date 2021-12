zwei:takt: Hanke Brothers

Klassik, Pop, Jazz, Techno? Egal! Der Groove verbindet alles. Fabian, Jonathan, Lukas und David sind die Hanke Brothers und ihre Instrumente sind Tuba, Klavier, Bratsche, Blockflöte. Alle vier sind als Jugendliche mehrmals bis zu Bundespreisen bei »Jugend Musiziert« durchgestartet. Ihr Lebenselixier: Vielfalt und Experimentierfreude. Zusammen spielen sich die hochtalentierten Brüder virtuos über alle Genregrenzen hinweg. So wird gleich die erste Veranstaltung des neuen Jahres zum prickelnden Anschlag auf alle Sinne: kein Stück, wie man es kennt, und die Instrumente machen auch nicht immer das, was man erwartet. 2021 wurde das Ensemble von der Jeunesses Musicales Deutschland zum »JM artist« ernannt als junger Ideengeber in der Klassikwelt.